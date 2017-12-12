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По подозрению в убийстве военнослужащего Нарека Адибекяна задержан его сослуживец


В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении ведется следствие для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы, рядового Нарека Адибекяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По предварительным данным, 11 декабря 2017 года, около 19:30, на боевой позиции  оборонительного участка N-ской воинской части в результате произведенного сослуживцем выстрела смертельные огнестрельные ранения в различные части тела получил военнослужащий срочной службы, рядовой Нарек Адибекян.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.104 УК Армении.

В результате предпринятых по уголовному делу следственных мероприятий военнослужащий срочной службы был задержан по подозрению в убийстве сослуживца.

Ведется предварительное следствие. Предпринимаются необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.

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