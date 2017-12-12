Подписание соглашения между Арменией и ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: посол Франции в Армении

Подписание соглашения между Арменией и ЕС стало историческим событием. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Жонатан Лакотт.

«Необходимо осознавать, что соглашение между Арменией и ЕС - уникальное в своем роде. Это единственное на сегодня соглашение, подписанное с государством-членом ЕАЭС. Важность и интерес соглашения в том, что Армения, будучи членом ЕАЭС, может иметь особые отношения с ЕС», - сказал посол.

По его словам, подписание соглашения между Арменией и ЕС открывает новые перспективы перед Арменией, дает ей ряд преимуществ.

По словам Жонатана Лакотта, изменения будут ощущаться не сразу, однако соглашение является гарантией того, что предпринимаемые реформы будут соответствовать европейским стандартам. Благодаря своей многосторонней политике Армения может стать важным звеном в регионе. Для укоренившихся здесь французских предприятий очень важна досягаемость рынков ЕАЭС.

«В данном аспекте Армения берет на себя роль связующего звена, моста», - сказал Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Жонатан Лакотт. По его словам, для инвесторов важен также потенциал иранского рынка.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.