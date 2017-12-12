Канадский депутат осудил действия азербайджанской стороны в отношении Арцаха

Канадский депутат Тони Клемент призвал власти страны осудить насильственные действия азербайджанской стороны в отношении Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в своем выступлении 11-го декабря.

В своем выступлении, посвященном Дню защиты прав человека, он сказал, что, несмотря на то, что нарушениям прав человека есть множество примеров, он хотел бы коснуться попранию прав человека в НКР вследствие насильственных действий азербайджанской стороны. «Этот регион я посетил летом, вместе с организацией One Free World International, и лично на месте изучил обстановку. Здесь имеют место ужасающие нарушения прав человека, страдают люди, единственным желанием которых является жить в мире. Мы встретились с матерями, которые потеряли во время этого конфликта своих сыновей, я увидел неописуемые ужасы»,- сказал депутат Тони Клемент.

По его словам, его единственное желание состоит в том, чтобы видеть Арцах мирным и процветающим, где бок о бок смогут жить соседи, в том числе, и с Азербайджаном.

Он напомнил, что вопросом урегулирования карабахского конфликта занимается ОБСЕ, куда входит и Канада. «Я призываю власти Канады осудить попрание прав человека в регионе и работать с ОБСЕ для предотвращения дальнейшей эскалации напряжения»,- сказал депутат Тони Клемент.