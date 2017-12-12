В Армении в День Конституции прошел единый день информирования военнослужащих ЮВО

В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать» на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении, прошел единый день информирования военнослужащих и гражданского персонала.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, данное мероприятие проводилось в день празднования Дня Конституции России в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах. Гостями мероприятия стали представители дипломатического корпуса, военного суда, прокуратуры и следственного комитета России.

Представители силовых структур рассказали военнослужащим российской базы о значении Конституции, своих правах и соблюдении должностных и гражданских обязанностей, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

В рамках мероприятий гости познакомились с образцами современного вооружения и военной техники, а также посетили мемориальный комплекс «Воинской Славы» и военно-исторический музей воинской части.