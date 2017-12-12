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Носки Рианны взорвали интернет


Фото ног певицы Рианны в белых носках с выложенными стразами логотипами компании Gucci собрало в ее Instagram около полутора миллионов лайков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной повышенного интереса пользователей социальной сети к аксессуару из новой женской коллекции Gucci Resort 2018 стала его стоимость. Белые носки, выбранные исполнительницей, стоят тысячу евро за пару.

Среди более чем 11,5 тысяч комментариев встречаются как восхищенные, так и насмешливые реплики.

 

 



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