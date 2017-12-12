В два раза больше минут и интернета: революционное предложение компании Ucom

Компания Ucom к Новому году представила революционное предложение для своих абонентов фиксированной связи: запустила проект «Ucomподключение» (#ucomподключение). Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. Он назвал предложение революционным, поскольку оно предоставляет в два раза больше минут и интернета. Нынешние и новые абоненты фиксированной связи Ucom, подключившись к тарифному плану «Универсальный» мобильной связи, получат в два раза больше минут разговорного времени и интернета, а также на 4 месяца освободятся от ежемесячного платежа.

«Всем нашим абонентам любого вида фиксированной связи – будь то телевидение, интернет, предоставлена возможность подключиться к тарифному плану «Универсальный» и получить в два раза больше минут и интернета.»,- сказал генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. По его словам, этим предложением они дают своим абонентам возможности неограниченного общения. «Более того, абоненты тарифного плана «Универсальный» также смогут на тех же условиях подключить в пакеты 4-ых других абонентов, предоставив им специальный талон. При этом все 5 абонентов смогут активизировать приложение MediaRoom и на бесплатной основе подключить 55 каналов TV»,- пояснил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Данное предложение действует для нынешних и новых абонентов фиксированной связи U!TV, U!Net, TriplePlay при подписке сроком на 2 года.

В рамках этого предложения, абоненты тарифного плана «Универсальный 5500» получат 1500 минут разговорного времени в месяц на все локальные мобильные сети с возможностью звонка в Арцах, США, Канаду и Россию, а также 10 ГБ мобильного интернета и возможность отправки 1500 СМС на все локальные мобильные сети, а также в Арцах.