Верховный суд признал законным приговор захватчику заложников в Ситибанке

Верховный суд России признал законным приговор захватчику заложников в столичном отделении Ситибанка Араму Петросяну, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор в отношении Петросяна оставить без изменения", — огласила определение коллегия Верховного суда.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил Петросяна к 12 годам колонии за захват заложников (пункт 2 статьи 206 УК РФ) в отделении Ситибанка в Москве, признав его действия террористическим актом (пункт 1 статьи 205 УК РФ).

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

Петросяна признали виновным в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.