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Казахстан празднует День Первого Президента и День Независимости


11 декабря в Ереване Посольство Казахстана торжественно отметило очередную годовщину Независимости страны и День Первого Президента Казахстана, передает Арменпресс.

        На организованный к этим датам прием пришли депутаты Национального собрания Армении, руководители министерств и ведомств, главы дипломатических миссий, представители деловых и общественных кругов, казахстанские граждане.

        В приветственном слове к гостям Посол РК Тимур Уразаев, говоря о пройденном Казахстаном за 26 лет пути независимого развития, выделил особую роль Президента Н.Назарбаева как в становлении государственности, так и успешной интеграции страны в мировое сообщество, глобальную экономику и политику.

        В контексте миролюбивой политики и стратегии добрососедских отношений с партнерами по международному сотрудничеству, Посол особо отметил конструктивный характер отношений между Казахстаном и Арменией, поблагодарив армянских коллег за плодотворное взаимодействие, достигнутое за 25 лет с момента установления дипломатических отношений.

        Гости казахстанского приема со своей стороны поздравили всех казахстанцев с Днем Независимости и Днем Первого Президента. В этих словах звучала благодарность лидерам Казахстана и Армении за то, что нам удалось сохранить исторически обусловленные узы дружбы, и мы продолжаем развивать взаимовыгодное сотрудничество.

        В рамках торжества гости увидели хроникальные сюжеты 1968 года, посвященные дням культуры двух стран, послушали казахстанскую классическую музыку (Акан Сери, Газизы Жубановой и др.) в исполнении струнного квартета «Либерта». Национальный колорит мероприятию придали блюда казахской кухни.

 

 

 



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