В Японии выбрали символ уходящего года

Иероглиф "кита" (он означает "Север" и служит просторечным названием КНДР) объявлен во вторник в Японии символом уходящего 2017 года. За такое решение проголосовало больше всего жителей страны, которые приняли участие в традиционном общенациональном опросе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иероглиф начертал на листе традиционной японской бумаги настоятель расположенного в древней японской столице Киото буддийского "Храма Чистой воды" (Киёмидзу-дэра) Сэйхан Мори - один из главных инициаторов регулярных конкурсов на определение графического символа года.

Выбор иероглифа, как полагают, связан с массированными ракетными пусками и шестым ядерным испытанием в КНДР, которые вызвали в Японии большое общественное беспокойство. Попутно выбор связан с крупными стихийными бедствиями, которые нанесли в уходящем году существенный ущерб сельскому хозяйству севера Японии.

Объявление знака года традиционно приходится на 12-е число 12-го месяца. Лист бумаги с иероглифом после этого до последней минуты 31 декабря будет выставлен на всеобщее обозрение в главном здании храма. Затем его поместят в специальный музей, где хранятся такие же листы за прошлые годы.