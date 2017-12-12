СМИ: Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады

Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Как пишет издание, речь идет о ежегодных учениях Foal Eagle и о проводимых с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта. По словам источников, США, вероятно, примут предложение.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что пока решение не было принято. Представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм заявил, что Сеул и Вашингтон продолжают "обсуждать дальнейшие действия по вопросу учений".