СМИ: США не намерены препятствовать пребыванию Асада у власти до 2021 года

Вашингтон не намерен пытаться отстранить от власти президента Сирии Башара Асада до 2021 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник журнал The New Yorker.

По сведениям его источников из числа европейских и американских чиновников, администрация Дональда Трампа "готова принять продолжение правления президента Башара Асада до следующих президентских выборов в Сирии в 2021 году". "Данное решение является отступлением от неоднократно повторявшихся заявлений США о том, что отставка Асада должна стать одним из элементов мирного урегулирования", - подчеркивает журнал.

Согласно его оценке, данная позиция Вашингтона обусловлена "ограниченными возможностями" американской администрации, сложившейся в арабской стране ситуацией с военной точки зрения, а также "успехами союзников Сирии в лице россиян, иранцев и [ливанской организации] "Хезболлах" при оказании поддержки осажденному режиму Асада". В статье отмечается, что решение Москвы "предоставить Асаду поддержку с воздуха" "стало переломным моментом" и позволило сирийскому президенту сохранить власть.

В материале указывается, что Асад в настоящее время контролирует большую часть Сирии, в том числе крупные города. Кроме того, констатируется, что "группы сирийской оппозиции, поддерживаемые США, были неэффективны". "Они вступали в стычки друг с другом и дробились на отдельные фракции", - говорится в публикации. В рядах оппозиционеров так и не появилось влиятельных лидеров, которые могли бы стать альтернативой Асаду.

По оценке издания, в настоящее время в процессе мирного урегулирования в Сирии ключевую роль играет "влиятельная "тройка" в составе России, Ирана и Турции". При этом Вашингтон, как отмечается в материале, "был оттеснен". В статье утверждается, что урегулирование под руководством ООН было заменено "переговорами в Астане".

Согласно сведениям источников журнала, официальные лица США также обеспокоены тем, что Асад может "тем или иным путем" выиграть выборы в Сирии в 2021 году и "остаться у власти в последующие годы".





