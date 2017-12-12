«Ucomизация» - революционное предложение компании Ucom

Компания Ucom к Новому году представила революционное предложение для своих абонентов фиксированной связи: запустила программу «Ucomизация», в рамках которой нынешние и новые абоненты фиксированной связи Ucom, подключившись к тарифному плану «Универсальный» мобильной связи, получат в два раза больше минут разговорного времени и интернета, а также на 4 месяца освободятся от ежемесячного платежа. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

В рамках этого предложения, абоненты тарифного плана «Универсальный 5500» получат 1500 минут разговорного времени в месяц на все локальные мобильные сети с возможностью звонка в Арцах, США, Канаду и Россию, а также 10 ГБ мобильного интернета и возможность отправки 1500 СМС на все локальные мобильные сети, а также в Арцах.

«Более того, абоненты тарифного плана «Универсальный» также смогут на тех же условиях подключить в пакеты 4-х других абонентов, предоставив им специальный талон. При этом все 5 абонентов смогут активизировать приложение MediaRoom и на бесплатной основе подключить 55 каналов TV»,- пояснил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Данное предложение действует для нынешних и новых абонентов фиксированной связи U!TV, U!Net, TriplePlay при подписке сроком на 2 года.