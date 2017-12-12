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По окончательному подсчету, Левон Аронян занял третье место на турнире Grand Chess Tour


Лидер армянских шахмат, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян занял третье место на турнире Grand Chess Tour.

Как передает «Арменпресс», победителем турнира стал Магнус Карлсен, которому досталось  75 тысяч долларов, на втором месте - Максим Вашье-Лаграв, которому досталось  50 тысяч долларов,  на третьем месте – Левон Аронян, которому досталось  25 тысяч долларов.

London Chess Classic, проходящий с 1 по 11 декабря по круговой системе при 10 участниках, является заключительным, пятым этапом Grand Chess Tour.

Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч долларов.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2837), Левон Аронян (Армения, 2805), Фабиано Каруана (США, 2799), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Уэсли Со (США, 2788), Виши Ананд (Индия, 2782), Хикару Накамура (США, 2781), Сергей Карякин (Россия, 2760), Ян Непомнящий (Россия, 2729), Майкл Адамс (Англия, 2715).

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