В Гюмри сгорел домик: есть жертва
В Спасательной службе МЧС Армении 12-го декабря был получен сигнал о том, что в Гюмри, около бывшей обувной фабрики на улице Ширакаци горит домик.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета.
Выяснилось, что по адресу улица Ширакаци, 97 горит самодельный домик, площадью около 6 кв м.
Пожар был изолирован в 00:35, потушен в 02:12, домик выгорел со всем имуществом полностью.На пепелище спасатели обнаружили обуглившийся труп Г.С., 1952 года рождения.
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