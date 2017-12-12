В Гюмри сгорел домик: есть жертва

В Спасательной службе МЧС Армении 12-го декабря был получен сигнал о том, что в Гюмри, около бывшей обувной фабрики на улице Ширакаци горит домик.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что по адресу улица Ширакаци, 97 горит самодельный домик, площадью около 6 кв м.

Пожар был изолирован в 00:35, потушен в 02:12, домик выгорел со всем имуществом полностью.

На пепелище спасатели обнаружили обуглившийся труп Г.С., 1952 года рождения.