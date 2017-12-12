Депутаты группы дружбы НС Армения–Иран провели встречи в ИРИ

Продолжается визит делегации группы дружбы НС Армения–Иран во главе с В. Багдасаряном в ИРИ.

12 декабря возглавляемая В. Багдасаряном делегация, в составе А. Варданяна, К. Нагапетяна, Н. Пашиняна и В. Энфиаджяна, встретилась с руководителем группы дружбы Меджлиса ИРИ Иран–Армения, руководителями комиссий по экономическим, энергетическим, внешнеполитическим и оборонным вопросам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностьюНС Армении.

В ходе встреч обсуждены разнообразные вопросы армяно-иранского сотрудничества, в частности взаимодействие в области экономики, энергетики, внешней политики и безопасности.

В рамках экономического сотрудничества стороны обсудили вопросы, касающиеся создания и возможностей зоны свободной торговли в Мегри, организации ее дальнейшей деятельности и другие проблемы.

В сфере энергетики обсуждены вопросы строительства третьей линии электропередачи. Достигнуты определенные договоренности по вопросам организации процесса закупки иранского газа. Стороны, в частности, договорились о создании рабочих групп, занимающихся решением конкретных проблем, с вовлечением в них представителей исполнительной власти и деловых кругов РА и ИРИ.

Представители Меджлиса ИРИ заверили, что иранское законодательство либерально и предоставляет широкие возможности углубления эффективного сотрудничества в обсуждаемых сферах. Подтверждено, что иранская сторона готова обсуждать и создавать новые возможности сотрудничества во всех областях.