СМИ: парламент Иордании высказался за пересмотр мирного договора с Израилем

Депутаты нижней палаты Национального собрания (парламента) Иордании потребовали "пересмотреть все соглашения, заключенные королевством с Израилем, включая мирный договор от 1994 года". Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник новостной портал Naharnet.

По его информации, законодатели приняли такое решение в ответ на признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве израильской столицы.

Иорданские монархи являются покровителями иерусалимских религиозных святынь. Король Абдалла II встречался 7 декабря с президентом Палестины Махмудом Аббасом и обсудил с ним экстренные меры "по защите Иерусалима и его жителей".

Хашимитское Королевство стало вторым после Египта арабским государством, подписавшим в 1994 году мирное соглашение с Израилем (договор был заключен в местечке Вади-Араба).