В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства Армении: прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное по инициативе правительства Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировалось 88 депутатов.

На голосование был вынесен вопрос о принятии проекта решения НС РА о проведении 12 декабря внеочередного заседания.

Проект решения был принят соотношением голосов 70 «за», 9 «против» и 6 «воздержавшихся».

В повестку дня внеочередного заседания включено 14 законопроектов. В частности, для принятия во втором чтении и полностью дебаты пройдут по проекту закона РА «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье».

В повестке заседания – законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс и о внесении изменений в закон о референдуме.