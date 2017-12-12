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Трамп подписал указ о возобновлении лунной программы


Президент США Дональд Трамп подписал документ о возращении американских астронавтов к исследованию Луны и возможности полетов на нее, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Директива, которую я сегодня подписываю, знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования", - сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.

По его словам, США "на этот раз не только оставят флаг и след, но и создадут основу для будущей миссии на Марс и , возможно, однажды, во многие миры за его пределами".

"Это очень интересно и очень важно для нашей страны. И это также означает новые рабочие места", - подчеркнул американский лидер.

 

 

 



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