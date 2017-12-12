Скандал в турецком Меджлисе: депутат назвал министра «неблагодарным отступником»

Во время обсуждения госбюджета в турецком Меджлисе между депутатами правящей партии «Справедливость и развитие» и оппозиционной Республиканской народной партии возникла ссора. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Вице-председатель фракции правящей партии «Справедливость и развитие» Мехмет Муши выступил со своей позиции, его выступление не понравилось депутатам оппозиционной Республиканской народной партии.

После выступления министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу один из депутатов оппозиционной Республиканской народной партии назвал министра «неблагодарным отступником», в ответ на что Сойлу сказал: «Неблагодарным отступником является председатель твоей партии».

Между депутатами обеих фракций возник скандал. Председатель Меджлиса попытался утихомирить их, что ему не удалось, и он вынужден был прервать заседание Меджлиса.