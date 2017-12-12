На границе Армении от взрыва мины пострадал военнослужащий: состояние его оценивается как стабильно тяжелое

На северо-восточном отрезке государственной границы Армении 11-го декабря от взрыва мины пострадал военнослужащий, рядовой Артур Гарикович Даниэлян, 1998 года рождения. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

В данный момент рядовой Артур Гарикович Даниэлян находится в госпитале в Берде, состояние его оценивается как стабильно тяжелое.