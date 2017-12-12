ВВС Турции нанесли удары на севере Ирака

Военные самолеты ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Генштаб ВС Турции сообщает, что воздушным ударом были уничтожены 12 боевиков, их убежища и арсеналы.