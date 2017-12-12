Путин сообщил, что обсудил с Эрдоганом дальнейшую либерализацию торговли РФ и Турции

Президент России Владимир Путин не исключает дальнейшей либерализации торговых связей РФ и Турции. Подводя итоги переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер сообщил, что на переговорах речь шла о дальнейшей либерализации в двусторонней торговле, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценке Путина, "в целом сотрудничество между Москвой и Анкарой развивается весьма успешно на самых различных направлениях". "Вместе с президентом Эрдоганом с удовлетворением констатировали, что с начала года двусторонний товарооборот заметно подрос: с января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36%, до $15 млрд, а за весь прошлый год этот показатель равнялся 15,8 [млрд], то есть в этом году он явно будет превышен", - отметил глава российского государства.

Также президент России добавил, что удовлетворен взаимодействием РФ и Турции в энергетике.

"Принципиально важно, что начинается работа по строительству первой в Турции атомной электростанции "Аккую", по графику идет сооружение газопровода "Турецкий поток", - сказал глава российского государства.



