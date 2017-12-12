В Арцахе от выстрела сослуживца погиб военнослужащий

Накануне, 11 декабря, около 19:30, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие произведенного сослуживцем выстрела смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Марзпетунович Адибекян, 1996 года рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.