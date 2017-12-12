Генпрокуратура Украины обжалует решение суда освободить Саакашвили из-под стражи

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обжалует решение Печерского районного суда Киева освободить бывшего губернатора Одесской области Михаилу Саакашвили из-под стражи на время расследования. Как передает Арменпресс, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Все доказательства мы передали в суд, тем не менее, судья его [Саакашвили] отпускает. Я воздержусь от эмоций, но мы будем подавать апелляцию", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам Луценко, Генпрокуратура готова доказать, что "все пленки, видео о передаче сотен тысяч долларов на политическое шоу по скупке несчастных людей, которых привозят сюда и натравливают на власть, а также разговор Саакашвили с [бизнесменом Сергеем] Курченко, являются настоящими".

Ранее в понедельник Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Михаилу Саакашвили. Он был освобожден из-под стражи на время проведения расследования.



