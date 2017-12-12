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Мэр Нью-Йорка после взрыва в подземке совершил поездку на метро


Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в понедельник после взрыва в подземном переходе в центре города совершил поездку на метро. Соответствующая фотография опубликована в Twitter пресс-секретаря градоначальника Эрика Филлипса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На снимке де Блазио запечатлен сидящим в вагоне метро и смотрящим на экран своего телефона. Пресс-секретарь также подчеркнул: "Жителей Нью-Йорка не запугать". Данное сообщение также было размещено в официальном Twitter де Блазио.

В понедельник в 07:20 по местному времени (15:20 мск) прогремел взрыв в подземном переходе на 42-й улице, неподалеку от автобусного терминала и станции метро на площади Таймс-сквер. Как сообщил начальник городской полиции Джеймс О'Нил, подозреваемый в совершении взрыва - 27-летний мужчина по имени Акайед Улла, он привел в действие самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на его теле.

Улла получил ранения и в настоящий момент находится в больнице под надзором полиции. Помимо него, легкие травмы получили еще три человека, находившиеся неподалеку от места взрыва.


 

 

 

 



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