Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Дели констатировал прогресс в сопряжении китайской правительственной инициативы "Один пояс, один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее сообщение размещено во вторник на сайте внешнеполитического ведомства Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сопряжение "пояса и пути" с ЕАЭС уже давно приносит плодотворные результаты, сотрудничество двух стран успешно продвигается, - сказал Ван И. - Китайская сторона стремится к планомерной реализации договоренностей лидеров РФ и КНР и готовится к двусторонним мероприятиям, запланированным на 2018 год".

Как отметил китайский министр, Пекин заинтересован в еще большей активизации связей с Москвой, поскольку верит в их перспективность и плодотворность. Он также указал на важность трехстороннего сотрудничества с участием Индии ради налаживания ключевых стратегических контактов и обеспечения всеобщего развития в Азии.

Стороны коснулись ряда вопросов, упомянув ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии.

Инициатива "Один пояс, один путь" (сокращенно "пояс и путь") - концепция, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского капитала. В течение нескольких лет российское правительство прорабатывает вопрос сопряжения ЕАЭС с этой инициативой на всех уровнях двустороннего взаимодействия с Пекином. В последнее время особый акцент делается на реализации программ, выполняемых на уровне региональных администраций России и Китая.



