На дорогах от Степанавана до Ванадзора - местами гололед.

МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:00 12-го декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами на дорогах имеется гололед.

12-14-го декабря осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, по причине гололедицы труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц, дороги в Ташире, Раздане, а также дороги от Степанавана до Ванадзора. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.