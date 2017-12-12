На дорогах от Степанавана до Ванадзора - местами гололед.
10:18, 12 Декабрь, 2017
МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:00 12-го декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами на дорогах имеется гололед.
12-14-го декабря осадков не ожидается.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, по причине гололедицы труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц, дороги в Ташире, Раздане, а также дороги от Степанавана до Ванадзора. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.