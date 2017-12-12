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На дорогах от Степанавана до Ванадзора - местами гололед.


МЧС Армении сообщает, что по положению на 10:00 12-го декабря  на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами на дорогах имеется гололед.

12-14-го декабря  осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, по причине гололедицы труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц, дороги в Ташире, Раздане, а также   дороги от Степанавана до Ванадзора. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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