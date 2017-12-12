Подписание соглашения Армения-ЕС является важным сигналом для иностранных инвесторов: посол Германии

Подписание соглашения Армения-ЕС является очень хорошим событием – как для Армении, так и для ЕС и стран ЕС. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Германии в Армении Матиас Кислер. По его словам, подписание соглашения Армения-ЕС является важным сигналом для иностранных инвесторов, которые видят путь, по которому движется Армения.

«Сейчас пора перейти к фазе осуществления, надо определить, что мы можем сделать в различных отраслях»,- сказал Матиас Кислер.

На вопрос, как он оценивает многовекторную политику Армении в стороны ЕАЭС и ЕС, он ответил:

«Я никогда не понимал этот вопрос, поднятый ранее. Все хорошо. Думаю, есть отрасли, где наилучшим будет сотрудничество с одним из партнеров, и есть отрасли, где наилучшим будет сотрудничество с другим из партнеров. Прежде всего, пора перейти к фазе осуществления соглашения, надо определить, что мы можем сделать в различных отраслях. Важно, чтобы от него выиграли рядовые граждане. Мы говорим, что в основе соглашения лежат реформы, и сейчас надо заниматься соответствующими отраслями»,- сказал Кислер. По его словам, армяно-германские отношения находятся на отличном уровне, в области же экономики надо многое сделать.

«В качестве торгового партнера Армении, Германия находится на 4-м месте, в качестве импортера в Армению на 3-м месте. Армянский рынок маленький, несколько изолированный, однако я верю, что имеется потенциал для более глубокого сотридничества»,- сказал Матиас Кислер. По его словам, основными отраслями для развития сотрудничества являются сельское хоьяйство, туризм, ИТ-отрасль.

По мнению Матиаса Кислера, немецкие компании склонны к длительному сотрудничеству, и надо поработать в направлении облегчения ведения бизнеса для инвесторов.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.