Армения намерена занять стабильное место на всемирном рынке религиозного туризма. В последнее время активизировались шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян. По его словам, стимулом для этих процессов стал визит Папы Римского Франциска в Армению.

«Конечно, работа в этом направлении велась и до визита Папы Римского Франциска в Армению. И раньше велись обсуждения с заинтересованными сторонами, в том числе, с участием ААЦ. Визит Папы Римского Франциска в Армению подстегнул эти процессы, и особым стимулом стали его слова о том, что его поездка в Армению является паломничеством в первую христианскую страну»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян. По его словам, в Армении имеется большой потенциал для развития религиозного туризма. Армения может занять стабильное место на всемирном рынке религиозного туризма.

Обсуждения в этом направлении продолжались, была разработана программа «Паломничество в первую христианскую страну», которая сейчас обсуждается в правительстве Армении.

«Обсуждения в этом направлении велись вокруг разработки стратегии представления кон кретного туристического продукта на международном рынке. Были инициативы сотрудничества с рядом партнеров на различных площадках. Сейчас обсуждения ведутся и с разными специализированными организациями. С частными компаниями мы обсуждаем варианты участия в специализированных международных выставках по религиозному туризму. Уточняем то, что предстоит сделать для привлечения туристов в Армению»,-сказал он.

Как сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян, в этой сфере имеется большой потенциал, Армения богата историческим наследием. Надо разработать конкретные маршруты, выбрать те церкви и храмы, которые будут включены в эти туристические маршруты. По его словам, это не должны быть просто посещения церквей и храмов: надо будет предложить туристам участие в различных мероприятиях.

Как сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Мехак Апресян, спрос на религиозный туризм довольно высок, и Армения намерена занять стабильное место на всемирном рынке религиозного туризма.