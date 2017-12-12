Европейские индексы - 11-12-17

МОСКВА, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.23% и составил 13123.65 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.23% и составил 5386.83 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 7453.48 пункта, российский MICEX вырос на 2.07% и составил 2148.60 пункта, а RTSI вырос на 2.15% и составил 1140.25 пункта.