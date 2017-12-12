Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 12-го декабря осадков на территории Армении не наблюдается.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.
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