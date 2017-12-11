Американские генералы проведут переговоры с коллегами из Турции и Ирака

Главком Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Кертис Скапарротти, глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Джозеф Вотел и глава генштаба Ирака Осман Ганими обсудят 14 декабря в Турции проблемы безопасности в регионе с начальником генштаба этой страны Хулуси Акаром. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в сообщении турецкого генштаба.

"Глава генштаба Турции Хулуси Акар примет 14 декабря своего иракского коллегу Османа Ганими, а также генералов Кертиса Скапарротти и Джозефа Вотела и обсудит с ними проблемы безопасности в регионе", — говорится в сообщении генштаба ВС Турции.