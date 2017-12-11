Карену Карапетяну представили ход реформ и осуществленные работы в ГНКО «Национальный парк «Севан»
21:09, 11 Декабрь, 2017
В ходе состоявшегося в Правительстве РА совещания был обсужден ход реформ в ГНКО «Национальный парк «Севан», представлены итоги деятельности ГНКО. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении. Премьер-министру Карену Карапетяну сначала представили итоги конкурса на разработку «мастер-план»-а территории ГНКО «Национальный парк «Севан». Было доложено, что документ будет представлен Правительству до марта следующего года. Премьер-министр поручил вовлечь в эти работы и международных экспертов.
Затем были представлены работы, выполненные ГНКО «Национальный парк «Севан» в текущем году. Было отмечено что национальным парком «Севан» в текущем году в суды представлено 82 иска с требованием взыскать с недобросовестных землепользователей предусмотренные договорами 65 млн драмов платежей, из которых в 42 иска были также включены требования о расторжении договоров. В текущем году уже расторгнуто 14 договоров. Между национальным парком и юридическими и физическими лицами в общей сложности заключено 875 договоров о землепользовании. Из 875 хозяйствующих субъектов земельные участки эксплуатируют 298 субъектов. В текущем году с 260 землепользователями заключены договоры о вывозе мусора, который осуществляется на регулярной основе. Все действующие на территории хозяйствующие субъекты проинформированы о необходимости установки станций по очистке сточных вод. На территории с прежних времен в общей сложности имелось 7 очистных станций, в 2017 году установлено еще 3. На территории парка проведены работы по очистке 78.103 га оставшихся под водой насаждений, лесопосадке на 8.18 га и 38644 восстановлений на вырубленных участках. Директор национального парка «Севан» Ваге Гуланян проинформировал, что на территории парка зафиксирован достаточно большой естественный рост хвойных деревьев, для которого в течение года были осуществлены способствующие мероприятия, и при наличии соответствующих финансовых средств можно будет ежегодно за счет указанного роста создавать 50 га высокоценного хвойного леса.
В текущем году национальный парк «Севан» представил 5 инвестиционных программ. Вместе с представителями Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА посещены территории для их осуществления, в результате 4 программы одобрены, в одну программу внесены изменения. В настоящее время эти программы находятся в стадии проектирования, после завершения которой они будут представлены в Правительство. В настоящее время ведутся также переговоры с 15 инвесторами для реализации различных программ.
Было доложено, что для составления нового плана управления национальным парком «Севан» одной из первоочередных задач является уточнение границ парка с прилегающими к нему общинами и принадлежности проблемных территорий, и с этой целью ГНКО начала проводить изучения и замеры. Ваге Гуланян подчеркнул, что важной частью нового плана управления станет стимулирование бизнеса на территории парка. В частности, планируется организация видов отдыха в соответствии с современными туристическими требованиями: пляжный отдых, парусный спорт, экскурсии на батискафах, рекреационная рыбалка, подводная охота, наблюдение за птицами, пешие походы, байкинг, верховая езда, параглайдинг, агротуризм, зимний отдых и др. Будут осуществлены программы в направлении организации промышленного рыболовства и отлова раков, развития различных видов рыбоводства, основания интенсивных садов и теплиц, сбора и переработки целебных трав, получения альтернативной энергии. Бизнес-планы для осуществления вышеуказанной экономической деятельности будут представлены после утверждения концепции развития национального парка «Севан».
Премьер-министр Карапетян выразил удовлетворение в связи с осуществленными работами и поручил руководителям соответствующих ведомств содействовать реализации программ в национальном парке по вышеуказанным направлениям. Премьер-министр выразил убежденность, что намечаемые программы будут способствовать повышению экономической активности в регионе, развитию туризма и деятельности национального парка. Карен Карапетян поручил также провести инвентаризацию действующих и простаивающих объектов на территории национального парка.