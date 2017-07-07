Предстоящие на 12 декабря мероприятия
20:50, Декабрь 11, 2017
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- 21:59 Американские генералы проведут переговоры с коллегами из Турции и Ирака
- 20:50 Предстоящие на 12 декабря мероприятия
- 20:43 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 19:52 В Нью-Йорке смертник привел в действие самодельную бомбу: он сам, и еще три человека получили легкие травмы
- 19:45 На заседании коллегии СК Армении обсуждены вопросы, касающиеся повышения эффективности организации предварительного следствия
- 19:10 В Армении состоялась церемония награждения Всеобщих прав
- 18:56 В Национальном собрании Арцаха прошел "День открытых дверей"
- 18:43 Арцах приветствует намерение городских властей Гонолулу установить дружественные отношения со Степанакертом
- 18:31 Председатель Меджлиса Ирана принял делегацию группы дружбы Армения-Иран Национального Собрания Армении
- 18:23 Президент Армении принял генерального секретаря Международного Пагуошского движения ученых
- 18:20 Ограничение на импортируемые из третьих стран товары личного пользования не будет применяться в отношении физических лиц
- 18:11 Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-12-17
- 18:03 Азиатские индексы - 11-12-17
- 18:02 Премьер-министр Армении принял посла Румынии
- 17:59 В праздничные дни в Ереване будет установлено круглосуточное оперативное дежурство
- 17:50 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 17:48 Меркель призвала провести быстрые переговоры с СДПГ по формированию правительства
- 17:44 Евросоюз формально запустил оборонное сотрудничество
- 17:39 Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве на Манхэттене
- 17:19 На заседание Печерского суда в Киеве к Саакашвили пришла Тимошенко
- 17:13 Samsung запатентовал "умный" свитер для зарядки гаджетов
- 17:08 Назван лучший фильм ужасов 2017 года
- 16:42 Спикер парламента Армении принял руководителя Армянского офиса Программы развития ООН
- 16:39 Хоккейный "Арарат" дважды обыграл "Химик-2"
- 16:38 Подписан договор о реализации работ по строительству дорожного участка Бабаджанян- Аштарак
- 16:34 Обобщены результаты оценки и анализа работ, проделанных административными районами за ноябрь 2017 года
- 16:28 Во Франции объявили оранжевый уровень тревоги из-за шторма "Ана"
- 16:26 Традиционный новогодний фейерверк у башни Бурдж Халифа в Дубае отменили
- 16:23 Евгений Дога и Юрий Григорович стали лауреатами "Звезды Содружества"
- 16:18 Во время ссоры в Гаваре 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение: выдвинуто обвинение
- 16:14 Из-за сильного снегопада в Бельгии образовались пробки длиной более 900 км
- 16:09 Ucom продолжит поддерживать инженерную лабираторию “Армат” приграничного села Неркин Кармирахпюр
- 15:52 В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин
- 15:48 Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов известны
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