На заседании коллегии СК Армении обсуждены вопросы, касающиеся повышения эффективности организации предварительного следствия

В Следственном комитете Армении состоялось заседание коллегии, которое вел председатель Следственного комитета Агван Овсепян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в заседании приняли участие члены коллегии, руководители Центрального аппарата Следственного комитета РА и территориальных подразделений, советники председателя Следственного комитета РА. С целью повышения эффективности предварительного следствия в 2017 году по рабочей программе были запланированы к исследованию и исследованы состояние планирования расследования уголовных дел, причины затягивания сроков предварительного следствия по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом, оправдательные приговоры, вынесенные судами РА за 2016 год. Результаты исследования были обсуждены на сегодняшнем заседании коллегии Следственного комитета РА.

С докладами относительно вышеупомянутых тем выступили исполняющий обязанности начальника Управления по содействию в расследовании уголовных дел Следственного комитета РА Г.Гукасян, заместитель начальника Главного управления по контролю за деятельностью территориальных следственных управлений Г. Испирян, старший следователь организационно-аналитического отдела Следственного комитета РА Г. Мкртчян.

По итогам обсуждения председатель СК РА А. Овсепян дал конкретные поручения относительно повышения эффективности планирования расследования уголовных дел, организации предварительного следствия в разумные сроки, обратив особое внимание на предпринимаемые шаги, направленные на сокращение сроков проведения назначаемых экспертиз.