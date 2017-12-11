Армения заинтересована в развитии сферы акселераторов: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Сфера акселераторов новая для Армении, и правительство республики чрезвычайно заинтересовано в ее интеграции в армянскую действительность. Об этом заявил сегодня премьер-министр РА Карен Карапетян на церемонии официального открытия первого социально ориентированного акселератора ImpactAim, созданного в результате сотрудничества правительства и ООН.

По его словам, целью данного акселератора является максимальное содействие действующим стартапам и венчурам, исследование инвестиционных возможностей. Он отметил важность процесса акселерации, обеспечения конкуренции на рынке, коммерциализации, капитализации, привлечения инвестиций, расширения бизнеса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью првительства Армении.

«Полагаю, данная площадка послужит всем этим целям», – сказал К. Карапетян.

Как отметил премьер, на сегодняшний день в условиях открытой конкуренции в сфере информационных технологий фиксируются довольно интересные развития с хорошими темпами. К. Карапетян подчеркнул, что представители Армении могут быть успешными и способны конкурировать также с более сильными структурами по части человеческих и финансовых ресурсов.

К. Карапетян выразил уверенность, что правительство Армении максимально заинтересовано и использует весь потенциал, чтобы оказать поддержку в деле развития данной сферы и расширения бизнеса, как внутри страны, так и по части завоевания внешних рынков.

В свою очередь руководитель ереванского офиса Программы развития ООН Бредли Бузетто отметил, что Армения – прекрасная экспериментальная площадка для стратегического сотрудничества международных организаций, социально ориентированных инвесторов и бизнесменов. По его словам, данный акселератор станет первой площадкой, нацеленной на создание социальных благ посредством инновационных и более эффективных подходов.