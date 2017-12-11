В рамках ставшей традицией инициативы "День открытых дверей" в Национальном собрании Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) по случаю Дня принятия декларации о государственной независимости и Дня Конституции 11-го декабря гостили учащиеся 10-12-х классов и учителя средней школы им. Вардана Дживанширяна села Акнахбюр Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в рамках визита школьники обошли здание Национального собрания, побывали в зале пленарных заседаний, библиотеке НС, ознакомились с работой постоянных комиссий и побеседовали с депутатами.

Затем учащихся принял председатель парламента Ашот Гулян. Председатель НС отметил, что цель подобных инициатив – поближе ознакомить подрастающее поколение с системой управления страны, что может сыграть решающую роль в вопросе их профессиональной ориентации. Руководитель парламента представил гостям путь становления государственного строительства в Арцахе, коснулся особенностей системы управления и процесса конституционных реформ. В этом контексте Ашот Гулян посоветовал будущим руководителям государства вооружиться знаниями и навыками с тем, чтобы построить страну духа, силы и законности, учитывая славное прошлое их родного села и Арцаха.

Школьники задали председателю Национального собрания вопросы относительно деятельности органов управления страны и обучения за рубежом.

Затем юные гости посетили степанакертский центр креативных технологий "Тумо" и ознакомились с деятельностью и уже зафиксированными успехами сверстников.