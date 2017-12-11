Председатель Меджлиса Ирана принял делегацию группы дружбы Армения-Иран Национального Собрания Армении

Председатель Меджлиса Ирана Али Лариджани принял делегацию группы дружбы Армения-Иран Национального Собрания Армении во главе с Ваграмом Багдасаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Багдасарян поблагодарил за прием и подтвердил готовность армянской стороны развивать отношения с иранской стороны. Он отметил, что есть ожидания в торгово-экономической, энергетической и туристической сферах.

Члены делегации представили свои позиции по вопросам развития политического и экономического сотрудничества. По их оценкам, армяно-иранские отношения продолжают оставаться братскими.

Глава делегации отметил, что Армения высоко оценивает взвешенную политику Ирана в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Отметив важность усилий Минской группы ОБСЕ, Багдасарян подтвердил, что единственным путем урегулирования вопроса армянская сторона, в отличие от азербайджанской, считает переговоры.

Багдасарян отметил, что армянская сторона видит путь развития торгово-экономических отношений и готова приложить усилия в этом направлении. Он также подчеркнул, что Армения может стать мостом между Ираном и ЕАЭС.

В своем приветственном слове спикер Меджлиса ИРИ Али Лариджани отметил, что Армения является дружественной для Ирана страной, и он рад приветствовать армянскую делегацию. По словам главы иранского парламента, со всеми давлениями в регионе, иранская сторона всегда готова сотрудничать с армянской стороной как на парламентском, так и на правительственном уровнях. Али Лариджани выразил удовлетворение деятельностью Группы дружбы Иран-Армения.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Али Лариджани отметил, что напряженность в регионе не может никому помочь: конфликты должны быть урегулированы путем переговоров. Говоря о создании свободной экономической зоны в Мегри, глава иранского парламента предложил широко сотрудничать с Торгово-промышленной палатой ИРИ, что даст возможность создать благоприятные условия для предпринимателей. В то же время в этом процессе необходимо задействовать широкий круг предпринимателей.

Али Лариджани призвал группы дружбы активизировать сотрудничество и стремиться к дальнейшему развитию экономических связей.