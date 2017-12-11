Ограничение на импортируемые из третьих стран товары личного пользования не будет применяться в отношении физических лиц

С 1 января 2018 года в силу вступает п. 16 пятой части Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак.

Учитывая недопонимание общественности в связи с применением принципа, министерство экономического развития и инвестиций Армении выступило с разъяснением. Как сообщает Арменпресс , министерство отмечает, что защита интеллектуальной собственности со стороны таможенных органов не распространяется на товары, которые физическое лицо будет перевозить для личного пользования и которые не оформляются предусмотренными Таможенным кодексом процедурами (в том числе в отношении машин).