Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-12-17

ЕРЕВАН, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 декабря, курс доллара США сократился на 0.50 драмa и составил 484.75 драм. Курс евро вырос на 2.32 драмa и составил 571.76 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.19 драм. Курс британского фунта сократился на 5.91 драмa и составил 648.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 87.97 драмa и составила 19491.47 драм. Цена серебра сократилась на 1.58 драмa и составила 246.63 драм. Цена платины сократилась на 139.15 драмa и составила 13901.88 драм.