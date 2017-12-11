Азиатские индексы - 11-12-17
ТОКИО, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 22938.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.53% и составил 1813.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.98% и составил 3322.20 пункта, а HANG SENG вырос на 1.14% и составил 28965.29 пункта.
- 18:56 В Национальном собрании Арцаха прошел "День открытых дверей"
- 18:43 Арцах приветствует намерение городских властей Гонолулу установить дружественные отношения со Степанакертом
- 18:20 Ограничение на импортируемые из третьих стран товары личного пользования не будет применяться в отношении физических лиц
- 18:11 Ученые раскрыли связь недосыпания с алкоголизмом
- 18:05 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-12-17
- 18:03 Азиатские индексы - 11-12-17
- 17:59 В праздничные дни в Ереване будет установлено круглосуточное оперативное дежурство
- 17:55 Предстоящие на 12 декабря мероприятия
- 17:50 Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты
- 17:48 Меркель призвала провести быстрые переговоры с СДПГ по формированию правительства
- 17:44 Евросоюз формально запустил оборонное сотрудничество
- 17:39 Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве на Манхэттене
- 17:19 На заседание Печерского суда в Киеве к Саакашвили пришла Тимошенко
- 17:13 Samsung запатентовал "умный" свитер для зарядки гаджетов
- 17:08 Назван лучший фильм ужасов 2017 года
- 16:42 Спикер парламента Армении принял руководителя Армянского офиса Программы развития ООН
- 16:38 Подписан договор о реализации работ по строительству дорожного участка Бабаджанян- Аштарак
- 16:34 Обобщены результаты оценки и анализа работ, проделанных административными районами за ноябрь 2017 года
- 16:28 Во Франции объявили оранжевый уровень тревоги из-за шторма "Ана"
- 16:26 Традиционный новогодний фейерверк у башни Бурдж Халифа в Дубае отменили
- 16:23 Евгений Дога и Юрий Григорович стали лауреатами "Звезды Содружества"
- 16:18 Во время ссоры в Гаваре 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение: выдвинуто обвинение
- 16:14 Из-за сильного снегопада в Бельгии образовались пробки длиной более 900 км
- 16:09 Ucom продолжит поддерживать инженерную лабираторию “Армат” приграничного села Неркин Кармирахпюр
- 15:52 В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин
- 15:48 Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов известны
- 15:20 Зимние каникулы школьников начнутся 25-го декабря
- 15:18 WP: КНДР активно развивает биотехнологии, возможно, в военных целях
- 15:12 Ожидать результатов от нового соглашения Армения-ЕС за день было бы наивно: политолог
- 15:11 Reuters: первые общественные кинотеатры откроются в Саудовской Аравии в 2018 году
- 15:10 Зампредседателя КГД Армении уверяет, что у физических лиц, желающих ввезти автомобили из третьих стран, затруднений не будет
- 15:07 Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта: посол
- 15:06 Картину Айвазовского продали на пражском аукционе почти за $1 млн
- 15:01 Конституционные реформы в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте: политолог Александр Искандарян
- 14:58 Армения имеет одного участника в паралимпийских зимних играх
16:54, 06.12.2017
Просмотрели 1692 раз Принятая в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не подразумевает принадлежности какой-либо нации
12:11, 06.12.2017
Просмотрели 1124 раз Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение начать расследование в отношении Азербайджана
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1121 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1119 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 922 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян