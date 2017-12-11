Азиатские индексы - 11-12-17

ТОКИО, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.56% и составил 22938.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.53% и составил 1813.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.98% и составил 3322.20 пункта, а HANG SENG вырос на 1.14% и составил 28965.29 пункта.