Премьер-министр Армении принял посла Румынии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 11 декабря посла Румынии в Армении Сорина Василе, который завершает свою дипмиссию в стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карапетян выразил удовлетворение в связи с работой посла и отметил важность дальнейшего развития армяно-румынских отношений, особенно в сфере экономики.

Глава правительства отметил важную роль двусторонней межправительственной комиссии в контексте диверсификации экономических связей, учитывая также возможности выхода на рынки ЕАЭС и Ирана через Армению.

Посол Василе отметил, что покидает Армению с наилучшими воспоминаниями и заверил, что и в будущем попытается способствовать укреплению армяно-румынских связей. Он подчеркнул, что следит за деятельностью правительства Армении, за последними экономическими достижениями и выразил уверенность в том, что подписанное с ЕС соглашение позволит Армении стать хорошей площадкой сотрудничества между ЕАЭС и европейскими странами.

По его словам, армянские товары, особенно сельхозпродукция, благодаря своему качеству, имеют хорошую возможность для появления на румынском рынке, в направлении чего сейчас осуществляется последовательная работа.

В конце встречи Карапетян поблагодарил посла Василе за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.