Меркель призвала провести быстрые переговоры с СДПГ по формированию правительства

Переговоры о формировании правительства в Германии следует провести быстро. Об этом заявила журналистам в понедельник в Берлине лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее словам, первые консультации с Социал- демократической партией Германии (СДПГ) состоятся уже 13 декабря. "Залогом того, чтобы мы могли решать проблемы в стране и за ее пределами, является наличие стабильного правительства, - сказала она. - Поэтому мы хотим вести эти переговоры и считаем, что они должны быть быстрыми и основательными".

При этом Меркель вновь подчеркнула, что считает приоритетным вариантом именно создание "большой коалиции" с СДПГ. "Мы хотим сформировать стабильный кабмин, а правительство меньшинства таковым на является", - пояснила она.





