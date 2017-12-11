Евросоюз формально запустил оборонное сотрудничество

Евросоюз в понедельник формально одобрил документ о запуске постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны и безопасности, список проектов сотрудничества будет одобрен в начале 2018 года, говорится в публикации Совета ЕС.

PESCO позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности. В ноябре 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO. Позже к ним присоединились еще две страны. Не выразили желания участвовать в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В решении значится список стран-участниц, прописаны цели и совместные обязательства этих стран, в том числе "регулярное увеличение оборонных бюджетов в реальных размерах с целью достичь согласованных целей".

В документе указывается, что эффективность PESCO обеспечивает Совет ЕС, где представлены все страны-члены, при содействии главы дипломатии ЕС. Функции секретариата PESCO будут осуществлять Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), включая Военный штаб ЕС, и Европейское оборонное агентство.