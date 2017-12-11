Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о взрыве на Манхэттене, людей эвакуировали с нескольких линий метро города. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter правоохранителей.

"Полицейское управление Нью-Йорка отвечает на сообщения о взрыве неизвестного происхождения между 42-й улицей и 8-й авеню на Манхэттене. Людей в данный момент эвакуируют с линий [метро] А, С и Е", - говорится в сообщении.

По данным газеты New York Post, взрыв прогремел на автовокзале Порт-Аторити.

Как сообщает Reuters, несколько человек пострадали при инциденте на автовокзале, один подозреваемый задержан.

О нескольких раненых в результате взрыва на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню также сообщает телекомпания ABC.