На заседание Печерского суда в Киеве к Саакашвили пришла Тимошенко

Печерский районный суд Киева, который в понедельник рассматривает вопрос о мере пресечения лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили, принял решение об участии политика в судебном заседании не в клетке для подсудимых, а будучи рядом со своими адвокатами, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сам экс-губернатор Одесской области заявил, что является военнопленным и не заинтересован в какой-либо конфронтации.

"Я не боюсь... Я считаю себя пленным украинского олигархата", - сказал политик.

Затем Саакашвили и его сторонники, собравшиеся в зале заседания, исполнили гимн Украины.

В зал заседания прибыла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая поприветствовала экс-главу одесской обладминистрации и его жену. Саакашвили и Тимошенко периодически о чем-то переговаривались шепотом.

Экс-главу одесской обладминистрации задержали вечером 8 декабря. Его обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, наказание по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. На прошлой неделе Саакашвили объявил в СИЗО голодовку.