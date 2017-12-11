Назван лучший фильм ужасов 2017 года

Фильм о студентах-каннибалах "Сырое" Джулии Дюкорно стал лучшим хоррором 2017 года по версии журнала Rolling Stone, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что лента стала дебютом французского режиссера Джулии Дюкорно. Картина получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на Каннском кинофестивале, где была выдвинута в трех номинациях.

Вторую строчку рейтинга занял американский хоррор "Прочь" Джордана Пила. В фильме рассказывается о знакомстве чернокожего молодого человека с богатыми родителями его девушки, которые оказываются непримиримыми расистами.

На третьем месте — дебютная картина автралийского режиссера Бена Янга "Гончие любви", по сюжету которой маньяк и его подруга похищают, насилуют и убивают старшеклассниц.

В десятку лучших также вошли фильмы "Смертоносная земля", "Февраль", "Сплит", "Оно приходит ночью", "Дары смерти" и "Очень темные времена". Последняя строчку заняла лента "Мама!" Даррена Аронофски, главную роль в которой сыграла Дженнифер Лоуренс.