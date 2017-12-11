Спикер парламента Армении принял руководителя Армянского офиса Программы развития ООН

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 11 декабря принял руководителя Армянского офиса Программы развития ООН Бредли Бузетто. На встрече присутствовали вице-спикер НС А.Ованнисян и руководитель-генеральный секретарь аппарата НС А.Сагателян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя г-на Бузетто в парламенте, А.Баблоян подчеркнул существующее между НС Армении и Программой развития ООН плодотворное сотрудничество.

Спикер НС обратился к проводимым в Армении реформам в области прав человека, демократии, борьбы с семейным насилием и в других сферах.

А.Баблоян подчеркнул важность перехода в итоге конституционных реформ к парламентской форме управления, намечаемых законодательных изменений, расширения контрольных функций парламента.

Председатель НС, говоря о прозрачности парламентской деятельности, особо выделил участие гражданского общества в законотворческих процессах, а также обеспечение информированности общества.

Глава парламента, обратившись к реализуемой ООН инициативе “Открытое управленческое партнерство”, подчеркнул важность участия НС Армении в этой работе.

Председатель НС высоко оценил продолжающееся сотрудничество с Детским фондом ООН. Он выразил надежду, что взаимодействие НС Армении и Программы развития ООН будет постоянным и эффективным.

Бредли Бузетто, поблагодарив за прием, подчеркнул важность сотрудничества с НС Армении. Он отметил, что цель Программы развития ООН – повышение эффективности деятельности НС Армении с законодательной и контрольной точек зрения. Г-н Бузетто обратился также к расширению возможностей НС, прозрачности осуществляемых парламентом ключевых функций, подотчетности, участию гражданского общества в парламентских процессах.

В завершение встречи собеседники коснулись достижений Программы развития ООН в регионе, инициатив по укреплению потенциала Аппарата НС.