Ереванский хоккейный клуб "Арарат" в рамках открытого чемпионата Высшей лиги Беларуси провел два матча с "Химиком-2" (Новополоцк).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, aрмянские хоккеисты на выезде одержали две уверенные победы, соответственно, со счетом 6:3 и 9:1.

После 26 игр "Арарат" с 49 очками занимает 6-е место среди 14 команд.

Следующие матчи "Арарат" проведет на своей площадке против "Бреста-2" 18 и 19 декабря.