Подписан договор о реализации работ по строительству дорожного участка Бабаджанян- Аштарак
16:38, 11 Декабрь, 2017
Мэрия Еревана и итальянская компания «Терена Скави» подписали договор о проведении работ по строительству дорожного участка Бабаджанян-Аштарак, который будет реализован в рамках программы по строительству Ереванской западной объездной дороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Договор подписали мэр Еревана Тарон Маргарян и уполномоченный представитель компании «Терена Скави» Джакомо Ломбарди.
Придав особую важность строительству новой дороги, Тарон Маргарян подчеркнул, что она сыграет важную роль в деле разгрузки центра столицы. Уполномоченный представитель компании «Терена Скави» Джакомо Ломбарди в свою очередь заверил, что будет сделано все возможное, чтобы предусмотренные работы были выполнены в установленные сроки и с надлежащим качеством.
Следует отметить, что строительство дорожного участка Бабаджанян-Аштарак начнется в начале 2018 года. Установленный срок выполнения работ – 24 месяца. Общая длина дороги составляет около 9.4 км, средняя ширина – 24 метра.
После введения в строй дороги административный район Ачапняк новой дорогой будет связан с административным районом Малатия-Себастия.
Автодорога будет соответствовать международным стандартам качества. В ходе строительных работ все необходимые коммуникации будут перенесены с проезжей части, дорога будет оборудована светодиодными (LED) лампами.